На Львівщині лікарні першої хвилі заповнені хворими з COVID-19 на понад 50%

Львівська область перейшла поріг 50% заповненості ліжок хворими на коронавірус у лікарнях першої хвилі.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 10 серпня.

"У нас зростає кількість людей, яких госпіталізують. Львівська область теж вже перейшла поріг щодо 50 відсотків заповненості ліжок лікарень першої хвилі. Звичайно, ми почали розгортати лікарні другої хвилі і можемо констатувати, що ми не можемо легковажно ставитись до коронавірусу. Він набирає обертів, і ми це бачимо по кількості людей, у яких ми виявляємо коронавірус кожного дня, і людей, яких ми госпіталізуємо", - сказав Степанов.

Він зазначив, що зараз в Україні роблять більше 15 тисяч тестів на коронавірус на день. За словами Степанова, далі МОЗ буде збільшувати кількість тестувань.

Як повідомлялося, в Україні станом на 10 серпня лабораторно підтвердили 81 957 випадків COVID-19, із них за добу – 1008.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 130 осіб (загалом 10 981), Івано-Франківській - 121 (5 797), Харківській - 117 (4 901), Чернівецькій - 108 (6 777). У місті Київ виявлено 66 нових випадків (загальна кількість 9 564).