Із червня захворюваність на COVID-19 зросла у 2,5 раза — Степанов

Захворюваність на коронавірусну інфекцію COVID-19 зросла у майже 2,5 рази в Україні порівняно з епідеміологічною ситуацією у червні.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу 9 серпня.

"Ви бачите, що кількість людей, які захворіли на COVID-19, стрімко зростає... Якщо порівняти ті цифри, які в нас були по захворюваності на початку – у середині червня і що в нас відбувається зараз, то ми зросли у майже 2,5 раза", - сказав міністр.

Степанов вкотре закликав українців не ставитись легковажно до коронавірусної хвороби: "вона поруч, вона в Україні і кожного дня хворіють нові люди, госпіталізуються люди, люди помирають від COVID-19".

Міністр також закликав українців не нехтувати правилами карантину та рекомендаціями МОЗ України.

За словами Степанова, серед тих, хто захворів за минулу добу, - 67 дітей та 68 медичних працівників. Всього було госпіталізовано 229 пацієнтів.

Також він зауважив, що за останню добу найбільшу кількість випадків зафіксовано у Львівській області - 125, Івано-Франківській області - 124, Харківській області - 123, у місті Києві - 120, Чернівецькій області - 104, Одеській області - 96.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 9 серпня лабораторно підтверджено 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.