У світі - 19,8 мільйона випадків коронавірусу

Станом на ранок 9 серпня у світі зафіксовано 19 811 122 випадки зараження COVID-19, з них 729 653 виявилися летальними, 12 725 906 людей одужали.

Як повідомляє Укрінформ, про це свідчать дані сайту Worldometers.

У п’ятірці лідерів за кількістю заражень — США (5 149 723), Бразилія (3 013 369), Індія (2 156 169), РФ (882 347) та Південна Африка (553 188).

Як повідомляв Укрінформ, в Україні на сьогодні лабораторно підтвердили 80 949 випадків COVID-19, із них за добу 1199.