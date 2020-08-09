В Україні за добу зафіксували 1 199 випадків коронавірусу

В Україні станом на 9 серпня лабораторно підтверджено 80 949 випадків COVID-19, з них за добу – 1 199.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на спеціальному ресурсі РНБО з моніторингу поширення епідемії коронавірусу.

За добу померли 18 осіб.

Одужали з початку пандемії 43 972 особи, за добу 317.

Наразі хворіють 35 080 осіб, за добу кількість нових пацієнтів - 864.

За добу найбільшу кількість інфікованих виявили у Львівській області - 125 (загалом 10 851), місті Києві - 120 (9498) та Івано-Франківській області - 124 (5676).

Як повідомляв Укрінформ, станом на 8 серпня в Україні лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, за добу — 1 489 нових.

В Україні до 31 серпня діє адаптивний карантин. Тобто обмежувальні заходи можуть пом’якшувати чи посилювати залежно від епідемічної ситуації в кожному регіоні.