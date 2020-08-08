Лікарні першої хвилі справляються з напливом хворих на COVID-19 - Шмигаль

У більшості областей України лікарні першої хвилі справляються зі зростанням кількості хворих на коронавірусну інфекцію.

Про це в інтерв'ю "Радіо Свобода" заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, передає Укрінформ.

За його словами, найбільша завантаженість лікарень першої хвилі спостерігається у Закарпатській області — понад 60%, а у пікові дні понад 70%.

"Ми розуміємо, що на осінь, у поєднанні з іншими епідеміями, наприклад — грипу, ми можемо зіштовхнутися з великим зростанням захворюваності та великою кількістю людей, які будуть звертатися до медзакладів", - сказав Шмигаль.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу 1489.