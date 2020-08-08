В Україні створять систему відстеження контактів хворих на СOVID-19

Міністерства охорони здоров'я, внутрішніх справ, цифрової трансформації та інші органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19.

На цьому наголосив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграмі за результатами позачергового засідання Кабінету Міністрів, що відбулося 8 серпня, повідомляє Укрінформ.

"МОЗ, МВС, Мінцифри та інші відповідальні органи мають створити ефективну систему відслідковування контактів людей, які захворіли на COVID-19. Ці епідеміологічні розслідування мають бути системними, з жорстким контролем за самоізоляцією. Це дасть можливість нам більш оперативно реагувати та розривати ланцюги захворювань", - зазначив глава уряду.

За його словами, на виконання доручення Президента міністр охорони здоров'я Максим Степанов детально прозвітує про готовність лікарень другої хвилі, які будуть приймати хворих на коронавірус. Як зазначив Шмигаль, така статистика має бути представлена по кожній області та враховувати кількість ліжко-місць, забезпеченість засобами індивідуального захисту, ліками, киснем та медичним персоналом.

"Нові антирекорди (щодо кількості - ред.) захворілих на коронавірус вимагають чітких дій", - наголосив Прем'єр-міністр.

Очільник уряду додав, що уряд у суботу також затвердив рішення про обмеження перетину пунктів пропуску з тимчасово окупованим Кримом.

Крім того, було затверджено проєкт указу Президента про надання гуманітарної допомоги Лівану у зв’язку з вибухом, який стався в порту Бейрута.

Раніше міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов повідомив у Фейсбуці, що уряд на позачерговому засіданні 8 липня ухвалив рішення про тимчасове припинення роботи контрольних пунктів в’їзду на тимчасово окуповану територію Автономної Республіки Крим і м. Севастополя та виїзду з неї з 8 год. 9 серпня до 8 год. 30 серпня.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, з них за добу 1489.

фото: КМУ