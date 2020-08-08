У Києві за добу – 200 випадків коронавірусу, троє осіб померли

За минулу добу коронавірус виявлено у 200 жителів Києва.

Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко у Телеграмі, передає Укрінформ.

"Кількість хворих на коронавірус у столиці і надалі збільшується. Ще в 200 мешканців Києва виявили вірус за минулу добу. Троє людей померли", - поінформував Кличко.

За його даними, серед інфікованих 99 жінок віком від 18 до 85 років, 90 чоловіків віком від 19 до 78 рокiв, 7 дівчаток від 2 до 17 років та 4 хлопчики від 4 до 16 років. Госпіталізовано 17 пацієнтів, решта перебуває на самоізоляції, під контролем лікарів.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому районі – 29. У Дніпровському – 28, в Деснянському – 24. В Оболонському та Святошинському районах – по 23 випадки", - написав міський голова.

Він поінформував, що загалом на сьогодні у столиці підтверджено 9378 випадків захворювання на COVID-19. За весь період коронавірус забрав життя 145 киян.

Водночас, додав Кличко, за минулу добу одужали 42 людини. Всього коронавірус подолали 3205 мешканців Києва.

Міський голова закликав киян не бути легковажними й не нехтувати правилами.

Як повідомлялося, в Україні станом на 8 серпня лабораторно підтверджено 79 750 випадків COVID-19, зокрема за добу 1489.