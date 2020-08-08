У Німеччині третій день поспіль понад тисячу інфікувань COVID-19

Третій день поспіль у Німеччині фіксується понад тисяча нових інфікувань коронавірусною інфекцією.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це свідчать дані Інституту Роберта Коха.

За останню добу кількість інфікованих зросла на 1 122. Напередодні було 1 147, днем раніше – 1 045. Такі показники фіксувалися в країні востаннє у першій половині травня.

Репродуктивне число оцінюється наразі в 1,16.

Найбільш небезпечна ситуація у землі Північний Рейн-Вестфалія, містах Гамбург і Берлін.

Загальна кількість інфікованих з початку пандемії в країні сягнула 215 336. Померли - 9 195, одужали майже 196 з половиною тисяч осіб.

Нагадаємо: у світі станом на вечір 8 серпня виявлено понад 19 725 533 мільйони випадків зараження коронавірусом. 12 659 843 осіб видужали, 727 527 - померли.