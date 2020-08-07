В Італії за добу зафіксували понад пів тисячі випадків COVID-19

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 552 нові випадки COVID-19, це на 150 більше, ніж днем раніше.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє ANSA.

Таким чином від початку епідемії кількість підтверджених випадків інфікування коронавірусом в Італії станосить 249 756. Унаслідок захворювання померли 35 190 осіб (за останню добу – троє).

Тим часом перші дози зробленої в Італії вакцини проти COVID-19 з 24 серпня почнуть тестувати на людях. Про це повідомив радник Служби охорони здоров'я регіону Лаціо Алессіо Д'Амато.

Зарах фахівці інституту імені Ладзаро Спалланцані здійснюють відбір добровольців для тестування.

За останніми даними порталу Worldometer, у світі зафіксовано 19 402 752 випадків COVID-19, з яких 720 344 летальних, 12 456 753 пацієнтів одужали.