Італія погрожує заборонити польоти Ryanair через порушення карантину

Італійське управління цивільної авіації (ENAC) попередило авіакомпанію Ryanair, що може призупинити дозвіл на польоти до Італії через недотримання правил безпеки, пов'язаних з коронавірусом.

Про це передає Укрінформ із посиланням на The Brussels Times.

«Якщо буде виявлено подальше невиконання зобов'язань, встановлених національними правилами, ENAC буде зобов'язаний застосовувати положення навігаційного кодексу та призупинити всі авіаційні перевезення в національних аеропортах, що вимагатиме від перевізника перенаправлення всіх пасажирів, які вже мають квитки», - йдеться у заяві.

Управління направило відповідне попередження Ryanair і «водночас повідомило компетентний ірландський орган про неодноразові порушення норм охорони здоров'я щодо Covid-19, які діють і введені італійським урядом, щоб захистити здоров'я пасажирів».

Йдеться, зокрема, про недотримання принципів соціального дистанціювання і порядку дій, запропонованих співробітникам в ситуаціях, коли виконання цих умов з об'єктивних причин неможливе.

У Ryanair відкидають звинувачення італійського регулятора і стверджують, що роблять все можливе для захисту пасажирів.

«Заяви ENAC не відповідають дійсності. Ryanair повністю дотримується заходів, встановлених італійським урядом, і наші клієнти можуть бути впевнені, що ми робимо все можливе, щоб зменшити взаємодію як на наших літаках, так і в аеропортах для захисту здоров'я наших пасажирів», - наголосили у компанії