У Ryanair вважають, що спад в авіаперевезеннях триватиме до трьох років

Бюджетна авіакомпанія Ryanair очікує, що авіаподорожі в Європі залишаться на низькому рівні протягом декількох років.

Про це повідомляє АР.

«Бюджетний перевізник очікує, що протягом наступних двох-трьох років в Європі триватимуть проблеми з авіаперевезеннями», - йдеться в повідомленні.

Згідно із заявою компанії, пандемія завдала шкоди її доходам, а обмеження на поїздки призвели до зниження кількості пасажирів на 99%. Ryanair назвала другу хвилю COVID-19 своїм «найбільшим страхом».

Обмеження на поїздки призвели до різкого скорочення кількості туристів. Так, наприклад, першому кварталі їх кількість становило 500 тис. людей, коли як за аналогічний період минулого року їх налічувалося 41,9 мільйона.

Також наголошується, що в понеділок акції Ryanair упали на 4%. Ціни на акції інших компаній в туристичній індустрії також впали через побоювання з приводу нових обмежень на поїздки в Європу.