У ФРН безкоштовно тестуватимуть усіх, хто повертається з закордону

Усі мешканці Німеччини, які повертаються додому із закордонних поїздок, можуть протягом 72 годин у добровільному порядку безкоштовно здати тест на коронавірус.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

З 1 серпня при поверненні з інших країн мешканці Німеччини можуть добровільно пройти безкоштовний тест на коронавірус протягом 72 годин після прибуття.

Відповідне розпорядження підписав міністр охорони здоров'я ФРН Єнс Шпан. Тест на коронавірус можна здати як в аеропортах, так і в закладах охорони здоров'я. «Німецька держава в підсумку бере на себе усі витрати на ці тестування, компенсуючи відповідні кошти касам медичного страхування», - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, це рішення покликане не допустити спалаху коронавірусу в період закінчення сезону відпусток та шкільних канікул, коли багато німців повертаються з відпочинку в інших країнах.

Водночас, вказується у повідомленні, щодо осіб, які повертаються з країн із підвищеним ризиком зараження, застосовуються суворіші правила. Вони повинні повідомити про це місцевий відділ охорони здоров'я та піти на 14-денну самоізоляцію.

Зараз у ЄС зонами ризику вважаються Люксембург та три іспанські регіони - Арагон, Каталонія та Наварра.

Як повідомляв Укрінформ, для подорожніх, які прибувають до Франції з низки країн, де надто поширений коронавірус, з 1 серпня запроваджується тестування на COVID-19 в аеропортах, а також морських портах.

Фото: CTK Photo/Укрінформ