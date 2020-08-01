У Берліні тисячі людей протестували проти "коронавірусних" обмежень

Тисячі людей пройшли ходою вулицями Берліна в суботу, 1 серпня, вимагаючи скасування обмежень, запроваджених в Німеччині через поширення коронавірусної інфекції.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє DW.

За даними місцевої поліції, в акції протесту взяли участь близько 17 тисяч людей. Як зазначили поліцейські, протестувальники не мали захисних масок та не дотримувалися дистанції під час демонстрації, що є порушенням норм. Поліція через гучномовці неодноразово закликала дотримуватися встановлених норм.

Учасники акції несли транспаранти із закликами скасувати коронавірусні обмеження, закликали до "свободи" та "опору". Також протестувальники скандували: "Найбільша теорія змови - пандемія корони".

Демонстрація пройшла під гаслом "Кінець пандемії - день свободи".

Одночасно із ходою проти коронавірусних обмежень у Берліні відбулися менші акції контрдемонстрантів. Вони вийшли на вулиці під гаслом "Бабусі проти правих" та час від часу вигукували у бік опонентів: "Нацисти - геть!".

Значних інцидентів між протестувальниками двох таборів зафіксовано не було. Значною мірою завдяки тому, що поліцейські кордони у багатьох місцях розділяли учасників двох акцій.

Демонстрація проти коронавірусних обмежень відбулася на тлі зростання кількості інфікувань у Німеччині. За даними Інституту імені Роберта Коха, у ФРН за останню добу підтвердили 955 нових інфікувань коронавірусом, тоді як на початку липня за добу фіксували переважно до 500 випадків. Всього від початку епідемії в країні зафіксували понад 209,6 тис. заражень і 9148 смертей.

Фото: dpa