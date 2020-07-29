Міністр науки Німеччини спрогнозувала, коли вакцина проти COVID-19 стане доступною

Німецькі вчені активно працюють над пошуком вакцини проти COVID-19, яка може бути доступною для всіх, хто її потребує, у середині наступного року.

Про це заявила 29 липня журналістам міністр науки ФРН Аня Карлічек.

«Ми хочемо і мусимо зробити все можливе, щоб вакцина було зроблена якомога швидше та в достатній кількості. Ми хочемо забезпечити, щоб доступ до надійної вакцини мали різні групи населення», - сказала Карлічек.

За її словами, науковці працюють дуже наполегливо і з «неймовірною швидкістю» над пошуком вакцини. Але «очікувати на диво» не варто, підкреслила міністр. Вона виходить з того, що вакцина буде доступною для людей у найкращому випадку в середині наступного 2021 року.

Міністерство, підкреслила його очільниця, всіляко підтримує цю роботу. У червні було започатковано спеціальну програму з розробки вакцини проти коронавірусу на суму 750 млн євро. Ці гроші спрямовані на розширення виробничих потужностей та лабораторних можливостей.

Зокрема,завдяки цим фінансам фірми Biontech і Curevac уже перебувають на стадії проведення клінічних досліджень. Компанія Biologika розпочне такі дослідження ближчими тижнями.

Карлічек зазначила, що в Німеччині вірус було добре взято під контроль завдяки суворій дисципліні населення в його переважній більшості.

«Ми не повинні давати вірусу навіть шансу розповсюджуватися», - закликала міністр.