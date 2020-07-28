Вакцини, яку Україна може отримати навесні, вистачить на 20% населення - Ляшко

За домовленостями в межах ініціативи COVAX Україна отримає вакцину від COVID-19 у кількості, якої вистачить на імунізацію 20% населення.

Про це на зустрічі з Європейською бізнес асоціацією, яка транслювалася на платформі ZOOM, сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Сьогодні, наскільки мені відомо, 7 виробників вакцини розпочали третю стадію клінічних досліджень, і найближчим часом, до кінця цього року, будуть результати цих досліджень, на весну отримаємо засоби для імунопрофілактики. Україна приєдналася до глобальної ініціативи COVAX, було доручення Президента, він взяв під контроль забезпеченість України в першу чергу вакцинами проти COVID-19. Ми активно над цим працюємо, є обіцянка, що як мінімум на 20% населення вакцина прийде в рамках концерну COVAX”, - сказав Ляшко.

Він додав, що також Україна веде перемовини з виробниками напряму з тим, щоб забезпечити поставки вакцини як в межах державних закупівель, так і для того, щоб надати можливість населенню, роботодавцям купувати цю вакцину самостійно.

Також Ляшко наголосив, що зараз неможливо дати достовірні прогнози стосовно того, коли завершиться пандемія коронавірусної хвороби.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 28 липня в Україні лабораторно підтверджені 66 575 випадків COVID-19, з них за добу – 919.