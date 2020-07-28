На фоні пандемії COVID-19 вакцина проти грипу може стати дефіцитом — Ляшко

На фоні пандемії COVID-19 вакцина проти грипу може стати дефіцитом.

Про це на зустрічі з Європейською бізнес-асоціацією, яка транслювалася на платформі ZOOM, сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Ми робимо все можливе, щоб закупити вакцину від грипу для медичних працівників, ми розуміємо, що до того, як з’явиться вакцина проти COVID-19, вакцина проти грипу стає величезним дефіцитом, оскільки свідомі країни уже зараз замовляють величезну кількість доз вакцини для того, щоб запобігти ко-інфекції, коли буде поєднуватися грип з коронавірусною хворобою. Це значно ускладнюватиме надання медичної допомоги”, - сказав Ляшко.

Він додав: щоб уникнути колапсу медичної системи в період сезонного зростання рівня захворюваності на грип та ГРВІ в поєднанні з пандемією COVID-19 необхідно, аби громадяни свідомо ставилися до свого здоров’я, зокрема вчасно вакцинувалися від грипу.

Зазвичай, за словами Ляшка, в Україні в період епідемічного сезону грипу та ГРВІ рівень вакцинації від грипу складає 0,8-2% від кількості населення. В країнах ЄС, за його інформацією, це 70%.

Як повідомляв Укрінформ, Міністерство охорони здоров’я внесе зміни до порядку забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, змінами передбачена можливість закупівлі медзакладами вакцини проти грипу першочергово.

За даними Центру громадського здоров'я з 30 вересня 2019 року до 17 травня 2020 року на грип та ГРВІ перехворіли 4,9 млн людей. Для порівняння, минулого сезону перехворіли 5,4 млн.

Читайте також: МОЗ дозволить медзакладам купувати вакцину проти грипу першочергово

З початку епідсезону проти грипу вакцинувалися 238 079 людей (0,6% населення) при наявних 542 000 доз вакцини. Частка дітей серед щеплених становить 10,5%.

Із 15,1 млн людей, які є у групі ризику, вакцинувалися лише 1,6%.

Із 379 000 медичних працівників від грипу імунізувалися 12,8%.