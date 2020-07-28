Ляшко розповів, як пандемія вплинула на планові щеплення

Через пандемію COVID-19 охоплення плановим щепленням в Україні знизилося на 5%.

Про це на брифінгу присвяченому Всесвітньому дню боротьби з вірусними гепатитами сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Охоплення щепленнями за 1-2 квартал показує, що у нас є помірний вплив пандемії COVID-19 на рівень охоплення плановими щепленнями в Україні. Зниження щорічних показників охоплення імунізацією в середньому по країні у порівнянні з попереднім безковідним періодом знизилося на 5%”, - сказав Ляшко.

Зокрема, за його словами, охоплення щепленням від гепатиту В сьогодні найнижче в Івано-Франківській, Львівській та Чернівецькій області, тобто в тих областях, які сьогодні мають вищий у порівнянні з іншими регіонами рівень захворюваності від коронавірусної хвороби.

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Ляшко нагадав, що вакцинація від гепатиту В передбачена Національним календарем щеплень - на першу добу життя, на другий та шостий місяць життя. У разі якщо були порушені ці терміни, треба звернутися до сімейного лікаря і спільно з ним надолужити календар пропущених щеплень.

Він додав, що лікарі також перебувають в зоні ризику інфікування гепатитом В, і тому мають періодично оновлювати свій вакцинальний статус від гепатиту В.

Як повідомляв Укрінформ, 28 липня відзначається Всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. За даними ВООЗ, у світі 325 млн людей у світі інфіковані вірусними гепатитами, 1,5 млн щороку помирає внаслідок інфікування вірусними гепатитами, а також ускладнень, до яких призводять вірусні гепатит В і С. Вірусні гепатити за рівнем смертності займають друге місце в світі серед інфекційних хвороб після туберкульозу. Число інфікованих вірусним гепатитом В і С в 9 разів перевищує кількість ВІЛ-інфікованих у світі. У світі про свій діагноз знає тільки 9% людей, хворих на гепатит В, і 20% людей, хворих на гепатит С.