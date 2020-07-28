В Україні лише 6,5% хворих на гепатит С знають про свій діагноз - МОЗ

В Україні на гепатит С хворіє майже 1,3 млн осіб, але лише 6,5% з них знають про свій діагноз.

Про це на брифінгу 28 липня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За оціночними даними майже 1 млн 300 тис. осіб в Україні інфіковані гепатитом С, а під медичним наглядом перебувають 87 тис. 269 осіб. Тобто 6,5% людей знають, що хворіють на вірусний гепатит С", - сказав Степанов.

Він нагадав, що лікування від гепатиту С можна отримати коштом держави. Так, з 2019 року фінансування лікування гепатиту С було збільшено в кілька разів. Якщо в минулому році за кошти держбюджету було закуплено лікарських засобів для лікування 9,6 тис. осіб з гепатитом С, то в 2020 році були закладені кошти для лікування гепатиту С у 49 700 осіб.

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Як повідомлялося, 28 липня - всесвітній день боротьби з вірусними гепатитами. За даними ВООЗ, у світі про свій діагноз знає тільки 9% людей, хворих на гепатит В, і 20% людей, хворих на гепатит С.