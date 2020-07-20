У 2020 році в Україну доставлять майже 50 тисяч курсів для лікування гепатиту С.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я.

"У 2020 році будуть доставлені препарати на 49 786 курсів лікування вірусного гепатиту С (ВГС). На 2020 рік зібрано найбільшу заявку для лікування вірусного гепатиту С за весь час лікування ВГС в Україні – потреба у 27 889 курсах", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що станом на січень 2020-го року в Україні кількість інфікованих вірусним гепатитом С оцінюється в 1 342 418 осіб. Під медичним наглядом перебувають лише 87 269 осіб (6,5% від оціночної кількості).

Кількість інфікованих вірусним гепатитом В оцінюється у 559 341 осіб. Під медичним наглядом перебуває лише 23 631 особа (4,2%).

У 2019 році лікуванням вірусного гепатиту С скористалися 9 600 осіб. У той час як у 2018 році пролікувалися лише 1 730 осіб.

У листопаді 2019 року Україна приєдналася до Глобальної стратегії з елімінації вірусних гепатитів B та C, ухваливши Державну стратегію протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу, туберкульозу та вірусним гепатитам до 2030 року.

Цілями реалізації Державної стратегії до 2030 року є: попередження 90% нових випадків вірусних гепатитів; 90% осіб, які хворіють на ВГ, будуть продіагностовані та знатимуть про свою хворобу; до 90% хворих отримають лікування, яке буде ефективним і призведе до повного одужання (для ВГC) або ефективного контролю хвороби (для ВГB).

Тестування — єдиний можливий спосіб діагностики вірусних гепатитів.