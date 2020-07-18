Вакцинація дітей: Центр здоров'я нагадав про кір, поліомієліт та дифтерію

В Україні показники вакцинації по кожному захворюванню з Національного календаря щеплень не перевищують в середньому 30%.

Про це свідчать дані Центру громадського здоров’я, оприлюднені в Facebook .

Від туберкульозу вакциновано лише 33,4% дітей до першого року життя.

Від гепатиту В — 26,7% дітей до 1 року.

Від кору, паротиту, краснухи — 28,3% однорічних дітей і 30,1% - дітей віком 6 років.

Від дифтерії, правця вакциновано лише 31,6% дітей до року, 32,4% дітей віком 18 місяців, 15,9% дітей — віком 6 років, 15,5% дітей віком 16 років.

Серед дорослих рівень вакцинації від дифтерії та правця становить 21,2%.

Від кашлюку вакциновано 31,6% дітей до року та 32,4% дітей віком 18 місяців.

Від поліомієліту щеплено 30% дітей до року, 30,6% дітей віком 18 місяців, 27, 4% дітей віком 6 років, 29,8% дітей 14 років.

Від хіб-інфекції - 29,4% дітей до року та 27% дітей річного віку.

В Центрі громадського здоров’я наголошують, що вакцини забезпечують захист у будь-якому віці, тож обмежень щодо віку немає. Своєчасна і повна вакцинація захищає вас і оточуючих від серйозних і потенційно смертельних захворювань.

Для створення належного імунітету, щеплення необхідно розпочинати вже з народження дитини, ще до того, як вона почне активно контактувати з іншими.

Профілактичні вакцинації проводять у пунктах щеплень (постійних або тимчасових). Як правило, такі пункти функціонують при закладах охорони здоров’я усіх форм власності, що мають відповідну ліцензію.

В окремих випадках, вакцинувати можуть у тимчасових пунктах щеплень при закладах освіти, підприємствах, організаціях тощо.

Щоб вакцинуватися, необхідно звернутися до лікаря. Він огляне вас і пояснить все, що цікавить, зокрема: можливі прояви організму на щеплення; випадки, коли слід звернутися до лікаря тощо.

Також лікар повідомить, коли потрібно робити наступне щеплення. У випадку, коли вакцинують поза Національним календарем щеплень, буде підібрано оптимальну схему імунізації.

Перед вакцинацією необхідно заповнити форму «Інформована згода та оцінка стану здоров’я особи або дитини одним з батьків, законним представником дитини на проведення щеплення або туберкулінодіагностики», яка затверджена Міністерством охорони здоров’я України і використовується по всій території країни.

У пунктах щеплень для вакцинації задіяні лише ті медичні працівники, які пройшли спеціальну щорічну підготовку та володіють правилами організації і технікою проведення щеплень, а також навичками надання невідкладної допомоги.

Протипоказання до вакцинації для кожного визначається індивідуально. Рішення приймає лікар, виходячи з Переліку медичних протипоказань, який оновили відповідно до рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.