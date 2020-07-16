Вакцинація немовлят: Центр здоров’я оприлюднив невтішну статистику

Лише 28% дітей першого року життя отримали щеплення вакциною КПК

Про це у Facebook повідомляє Центр громадського здоров'я.

"Станом на 1 червня 2020 року лише 28,3% дітей віком до року отримали захист від кору, паротиту та краснухи (КПК). За розрахунками цьогорічної тенденції за 5 місяців, до кінця поточного року охоплення щепленнями сягне лише 67,9%, чого недостатньо для формування колективного імунітету — необхідних 95%.", - йдеться у повідомленні.

За даними ЦГЗ минулого року за 5 місяців вакциною КПК було щеплено 41,9% дітей віком до року. Торік вказаний темп вакцинації КПК дозволив досягти показника 93,2%.

В Центрі громадського здоров'я закликали батьків надолужити пропущені дітьми щеплення відповідно до віку також наголосили, що вакцинація під час пандемії COVID-19 є безпечною.

"Будь-які переривання планової імунізації навіть на короткий період призведуть до підвищення ймовірності спалахів вакцинокерованих інфекцій", - наголосили в ЦГЗ.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту визначила Україну у зоні високого ризику спалаху поліомієліту.

У 2019 році в Україні було вакциновано понад 78% дітей до року. Такий же показник серед дітей віком до 18 місяців. Серед дітей 6 років охоплення становило трохи більше 80%. Також понад 80% дітей було вакциновано й у віковій групі 14 років.

Поліомієліт – це гостре інфекційне захворювання, до якого найбільш вразливі діти до п’яти років. Поліомієліт характеризується ураженням центральної нервової системи та виникненням паралічу, що може призвести до смерті.

В Україні вакцинація від поліомієліту є безкоштовною для дітей.