Через COVID-19 вперше за 28 років багато дітей не отримали щеплення - ВООЗ

Після початку пандемії коронавірусу у світі низку програм імунізації було призупинено, через що багато дітей не змогли отримати комбіновану вакцину від дифтерії, правця та кашлюку – вперше за майже три десятиліття.

Про це заявили у Всесвітній організації охорони здоров’я.

«До початку пандемії COVID-19 основні щеплення - від дифтерії, кашлюку, правця та кору - отримували лише 85 відсотків дітей, а 14 млн дітей не були захищені від цих хвороб. Переважно в країнах Африки. Та з появою нового коронавірусу ситуація тільки погіршилася», - йдеться в повідомленні.

Детальну інфографіку про охоплення щепленнями дітей по всьому світу представлено на сайті UNICEF.

Так, вже у перші чотири місяці 2020 року значно скоротилася кількість дітей, які отримали комбіновану вакцину від дифтерії, правця та кашлюку, таке сталося вперше за останні 28 років.

Відзначається, що вакцини - це один з найпотужніших інструментів в галузі охорони здоров’я, який свого часу дуже суттєво допоміг вирішити питання дитячої смертності.

«Пандемія загрожує звести ці досягнення нанівець. Вакцинацію можна провести в безпечних умовах навіть під час пандемії. Ми закликаємо всі країни зробити все для того, щоб програми вакцинації тривали», - зазначив генеральний директор ВООЗ доктор Тедрос Гебрейесус.

Повідомляється, що щонайменше 30 кампаній вакцинації від кору або вже перервані, або можуть бути припинені, що, ймовірно, обернеться новими спалахами хвороби. За даними опитування, проведеного в травні ВООЗ і ЮНІСЕФ разом з партнерами, три чверті з 82 країн, які брали участь в дослідженні, повідомили про те, що призупинили вакцинацію у зв’язку з COVID-19.

Навіть там, де є можливість зробити щеплення, люди часом не можуть дістатися до клінік через перебої з транспортом у зв’язку із запровадженими обмеженнями, через страх заразитися вірусом, або просто не можуть собі цього дозволити, оскільки втратили дохід.

За оцінками експертів, ймовірність того, що народжена сьогодні дитина до 5 років отримає всі рекомендовані щеплення, становить менше 20%.

Як повідомлялося, у світі станом на 16 липня зафіксували майже 13,7 випадків зараження коронавірусом.