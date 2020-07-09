В Україні лише 30% дітей до року пройшли всі щеплення – Степанов

Дітям до року обов'язково необхідно провести всі щеплення відповідно до Календаря щеплень.

На цьому наголосив міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу 9 липня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Вакцинація дуже важлива, особливо я звертаюся до батьків, у яких є маленькі діти (віком) до року, щодо проведення відповідної імунізації своїх дітей. Якщо подивитися на статистику, то лише 30% дітей пройшли всі три щеплення відповідно до графіка. Звертаюся до батьків пройти цю імунізацію. Країна всім забезпечена, відповідні вакцини є в регіонах”, - сказав Степанов.

Він додав, що, за оперативними даними, в червні порівняно з травнем кількість щеплень дітей збільшилася - наразі МОЗ уточнює цю інформацію.

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Як повідомляв Укрінформ, Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС) віднесла Україну до категорії країн з високим ризиком передачі інфекції у випадку ввезення дикого поліовірусу або появи деривату вакцинного поліовірусу (cVDPV).

За 5 місяців цього року лише 30% дітей першого року життя, які потребують обов'язкових щеплень, отримали всі 3 дози вакцини для профілактики поліомієліту.