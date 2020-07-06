МОЗ нагадує про необхідність щеплення

Міністерство охорони здоров'я наголошує на необхідності вакцинації від інших хвороб під час пандемії COVID-19.

Про це на брифінгу сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко повідомляє кореспондент Укрінформу.

“В умовах пандемії вакцинацію не тільки можна, а й треба робити. Оскільки це наш вклад в стримування поширення інших вакцинокерованих інфекцій, зокрема кір, краснуха, паротит, дифтерія, правець, туберкульоз. Це хвороби, які не пішли. Це хвороби, які є. І саме по цих хворобах ми можемо сформувати звичайною імунопрофілактикою колективний імунітет, захистити населення і полегшити боротьбу з коронавірусом, оскільки тоді наші зусилля будуть направлені саме на той збудник, який викликає епідемію в даний період часу”, - сказав Ляшко.

Він додав, що рекомендації щодо вакцинації під час пандемії COVID-19 розроблені ВООЗ. Міністерство охорони здоров'я довело всі рекомендації до всіх закладів, які проводять імунопрофілактику.

Як повідомляв Укрінформ, Європейська регіональна комісія із сертифікації ліквідації поліомієліту (РКС) оцінила ризик передачі інфекції у випадку ввезення дикого поліовірусу в Україну як високий. З початку 2020 року від поліомієліту в Україні було вакциновано лише 30% дітей першого року життя.