МОЗ дозволить медзакладам купувати вакцину проти грипу першочергово

Міністерство охорони здоров’я внесе зміни до порядку забезпечення закладів охорони здоров’я лікарськими засобами, передбачивши можливість закупівлі медзакладами вакцини проти грипу першочергово.

Про це на брифінгу 28 липня сказав заступник міністра охорони здоров’я з питань європейської інтеграції Ігор Іващенко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На даний момент вакцина від грипу не включена до переліку основних лікарських засобів, які заклади охорони здоров’я мають закуповувати першочергово. В той же час ми розуміємо необхідність закупівлі і забезпечення наших громадян вакциною вакцини проти грипу для захисту наших громадян, особливо на фоні коронавірусу. Тому змінами, ініційованими МОЗ, передбачено, що заклади охорони здоров'я отримають можливість закупити вакцини проти грипу першочергово”, - пояснив Іващенко.

За даними Центру громадського здоров'я МОЗ, з 30 вересня 2019 року до 17 травня 2020 року на грип та ГРВІ перехворіло 4,9 млн людей. У попередній сезон перехворіли 5,4 млн українців.

В ЦГЗ пояснили таке зниження захворюваності карантинними заходами, які впровадили для боротьби із COVID-19.

З початку епідсезону проти грипу вакцинувалися 238 079 людей (0,6% населення) при наявних 542 000 доз вакцини. Частка дітей серед щеплених становить 10,5%. Із 15,1 млн людей, які є у групі ризику, вакцинувалися лише 1,6 %. Із 379 000 медичних працівників від грипу імунізувалося 12,8%.