Вакцина від COVID-19 може з’явитися в середині 2021 року - ВООЗ

Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021 року.

Про це вона сказала в інтерв’ю DPA.

"На цей час понад 20 потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань. Ми сподіваємося, що кілька з них будуть ефективними. Виходячи з того, що шанси на ефективність кожної вакцини коливаються на рівні 10%, це означає, що 2-3 або навіть більше можуть бути дієвими. Тож якщо бути практичними, то слід очікувати широко доступну вакцину десь у середині 20201 року", - зазначила Свамінатан.

Вона також торкнулася питання того, що у пацієнтів, які одужали від коронавірусу, з часом зникають антитіла. Але, зазначила Свамінатан, це ще "не означає, що зникає імунітет", адже науці відомо про різні шляхи, якими організм захищається, зокрема існують клітини пам'яті.

Як повідомлялося, станом на 28 липня у світі загалом зафіксовано більш ніж 16,6 мільйонів випадків COVID-19.