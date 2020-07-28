Вакцина від COVID-19 може з’явитися в середині 2021 року - ВООЗ

Вакцина від COVID-19 може з’явитися в середині 2021 року - ВООЗ

Укрінформ
Експерт Всесвітньої організації охорони здоров'я Сумія Свамінатан вважає, що вакцина широкого застосування від коронавірусу може стати доступною у середині 2021 року.

Про це вона сказала в інтерв’ю DPA.

"На цей час понад 20 потенційних вакцин перебувають на стадії клінічних випробувань. Ми сподіваємося, що кілька з них будуть ефективними. Виходячи з того, що шанси на ефективність кожної вакцини коливаються на рівні 10%, це означає, що 2-3 або навіть більше можуть бути дієвими. Тож якщо бути практичними, то слід очікувати широко доступну вакцину десь у середині 20201 року", - зазначила Свамінатан.

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Вона також торкнулася питання того, що у пацієнтів, які одужали від коронавірусу, з часом зникають антитіла. Але, зазначила Свамінатан, це ще "не означає, що зникає імунітет", адже науці відомо про різні шляхи, якими організм захищається, зокрема існують клітини пам'яті.

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Як повідомлялося, станом на 28 липня у світі загалом зафіксовано більш ніж 16,6 мільйонів випадків COVID-19.

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