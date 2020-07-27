У США почали тестувати вакцину проти коронавірусу - 30 тисяч добровольців

Американський уряд розпочав випробовування потенційної вакцини проти коронавірусу (COVID-19) за допомогою 30 тисяч добровольців.

Про це повідомляє CNBC.

«У понеділок розпочалося найбільше у світі випробовування вакцини проти COVID-19, розробленої владою США, за участі 30 тисяч добровольців», - йдеться у повідомленні.

Наразі немає гарантій, що вакцина, яка була розроблена Національним інститутом охорони здоров'я США та компанією Moderna, дійсно захистить людину від коронавірусу.

Після введення двох доз науковці будуть, зокрема, досліджувати реакцію добровольців на саму вакцину.

Як повідомлялося, у США вакцина проти COVID-19, розроблена компанією Moderna, успішно пройшла початкову стадію медичних випробувань. Тоді зазначалося, що третя фаза має розпочатися наприкінці липня, і, вона охопить тисячі добровольців, що дозволить точніше визначити ефективність і безпечність нового препарату. За результатами цього етапу буде прийнято рішення, чи починати масовий випуск вакцини.