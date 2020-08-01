Франція вводить обов'язкове тестування на COVID-19 для приїжджих із 16 країн
Укрінформ
Для подорожніх, які прибувають до Франції з низки країн, де надто поширений коронавірус, з 1 серпня запроваджується тестування на COVID-19 в аеропортах, а також морських портах.
Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на АР.
Перелік із 16 країн включає, зокрема, США і Бразилію.
Усі прибулі з цих держав зобов'язані надати негативний тест на коронавірус, проведений протягом останніх 72 годин. Інакше аналіз зроблять на місці - безпосередньо в аеропорту або морському порту.
У разі позитивного результату тесту приїжджі до Франції будуть поміщені в карантин на 14 днів.
Як повідомлялося, у Франції в останні дні зафіксовано значне збільшення кількості випадків захворювання на COVID-19. Протягом тижня захворюваність зросла на 54%.
Фото: RFI