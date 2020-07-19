У Франції носіння масок у приміщеннях стане обов'язковим

"Носіння масок буде обов'язковим для всіх закритих приміщень у Франції, починаючи з 20 липня", - повідомив міністр охорони здоров’я Олів'є Веран.

Це один із останніх запобіжних заходів уряду Франції з метою уникнення другої хвилі пандемії коронавірусу.

Президент Франції Еммануель Макрон оголосив після святкування Дня Бастилії, що обов'язкове носіння масок у приміщенні буде запроваджено з 1 серпня, але новий прем'єр-міністр Жан Кастекс заявив, що ця дата буде перенесена вже на наступний тиждень.

З початку пандемії COVID-19 кількість загиблих у Франції досягла 30 152, випадків зараження - майже 175 000.

Кількість померлих, у тому числі померлих у будинках-інтернатах, буде оновлена у вівторок, зазначає міністерство охорони здоров’я.

Згідно з даними сервісу Worldometers, загальна кількість інфікованих COVID-19 у світі станом на ранок 19 липня становить 14 429 382 особи. Кількість смертельних випадків — 604 963. Одужали - 8 620 954 пацієнти.