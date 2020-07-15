Макрон хоче ввести обов'язковий масковий режим у Франції

Президент Франції Еммануель Макрон висловився за необхідність зобов'язати з 1 серпня всіх громадян носити маски у громадських приміщеннях.

Про це повідомляє France 24.

"Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що хоче, щоб з 1 серпня в усіх закритих громадських приміщеннях було обов'язковим носити маски", - йдеться у повідомленні.

Епідеміолог Кетрін Гілл у зв'язку з цим зазначила: "Я не розумію, чому ми не робимо тестування більш масово, адже маємо для цього засоби". На думку Гілл, найефективнішим способом подолати епідемію є саме масове тестування, що дозволяє виявити якнайбільше носіїв вірусу та ізолювати їх. Масковий режим - це другий за ефективністю інструмент.

За останніми даними, у Франції підтверджено172 377 випадків коронавірусу, в тому числі 30 029 летальних.