Франція відзначить День взяття Бастилії "карантинним" салютом

З огляду на пандемію COVID-19 мерія Парижа вирішила заборонити зібрання громадян, які щороку 14 липня приходять до підніжжя Ейфелевої вежі подивитися на салют з нагоди національного свята Франції - Дня взяття Бастилії.

Салют - як і урочистий концерт на Марсовому полі - транслюватиметься в прямому ефірі по телебаченню, повідомляє телеканал BFM-TV.

«COVID-19 не завадить салютові 14 липня в Парижі. Шоу відбуватиметься на Марсовому полі, але без присутності великого натовпу, як це бувало раніше. В такому самому режимі на цьому ж полі пройде концерт, організований «Радіо Франс», - наводить канал заяву мера Парижа Анн Ідальго та префекта столичної поліції Дідьє Лаллемена.

Ідальго зазначила, що з метою запобігання можливого скупченню людей навколо місця урочистих заходів буде створено велику зону відчуження. Префектура попередила, що 14 липня доступ до Марсового поля буде припинений з 11:00, а до площі Трокадеро та мосту Ієна з 16:00. Заборонений для зібрань периметр буде розширений з 19:00 включно до мостів Альма та Гренель. Крім того, будуть зачинені кілька станцій метро.

Як відомо, Франція відзначає 14 липня головне національне свято республіки - День взяття Бастилії.

За останніми даними, у Франції зафіксовано 168 810 випадків COVID-19. У тому числі 29 933 летальних, 7594 осіб перебувають у відділеннях інтенсивної терапії.