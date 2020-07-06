Франція послаблює карантин: дозволили масові заходи до 5 тисяч осіб

Державна рада Франція відновила право громадян на масові заходи без отримання попереднього дозволу від влади, але не більш як 5 тисяч осіб одночасно.

Про це повідомила радіостанція Europe-1.

«Відтепер знову можна збиратися без попереднього дозволу, але в межах 5000 осіб, як того зобов'язує криза здоров’я. Таке рішення у понеділок, 6 липня, ухвалила Державна рада, призупинивши дію свого указу від 14 червня ц.р.», - йдеться у повідомленні.

Підставою для скасування рішення про заборону масових заходів стали численні звернення неурядових організацій, профспілок та правозахисників, які закидали владі обмеження прав, гарантованих європейським та міжнародним законодавством. «Існують серйозні сумніви, що карантинні обмеження впливають пропорційно на свободу зібрань», - зазначили опоненти суворих обмежень з боку влади.

Як повідомлялося, 13 червня Державна рада Франції вже призупиняла загальну і абсолютну заборону на масові заходи, яку було запроваджено указом уряду від 31 травня, що забороняв зібрання понад 10 осіб. Після цього призупинення прем'єр-міністр Франції Едуар Філіп на наступний день змінив цей указ, щоб додати виключення - ця заборона не поширюватиметься на демонстрації, дозволені префектом відповідно до карантинних заходів.