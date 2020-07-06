В Ізраїлі - сплеск коронавірусу: зачиняють бари, клуби та спортзали

Кабінет боротьби з коронавірусом Ізраїлю сьогодні затвердив нові обмеження на тлі спалаху захворюваності на COVID-19 в країні.

Про це пише The Jerusalem Post.

"Кабінет боротьби з коронавірусом зібрався у понеділок, щоб визначити наступні кроки, що допоможуть зупинити новий спалах коронавірусу, та затвердив низку нових обмежень, що набувають чинності негайно: клуби, бари, культурні шоу та тренажерні зали припинять роботу, а відвідування синагог обмежуватимуться 19 людьми", - йдеться у повідомленні.

Ресторанам відтепер дозволено мати щонайбільше 20 відвідувачів всередині закладів та до 30 на відкритих майданчиках.

Голова Ради національної безпеки Ізраїлю Меїр Бен-Шабат заявив, що Ізраїль знаходиться "в одному кроці від повного закриття всього".

Напередодні посилити карантин в Ізраїлі закликав голова уряду країни Біньямін Нетаньягу.

Читайте також: Ізраїль посилює карантин

"Чума поширюється - це очевидно, як денне світло. Кількість хворих різько зростає з кожним днем, разом з числом важко хворих", - зазначив Нетаньягу.

Як повідомлялося, станом на ранок 6 липня у світі зареєстрували 11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 902 особи та 536 786 померли.

В Ізраїлі на сьогодні зафіксовано 30 162 підтверджених випадки COVID-19, 332 летальні випадки унаслідок недуги та 17 974 випадків одужання.

Фото: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90