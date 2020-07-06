В Ізраїлі - сплеск коронавірусу: зачиняють бари, клуби та спортзали
Про це пише The Jerusalem Post.
"Кабінет боротьби з коронавірусом зібрався у понеділок, щоб визначити наступні кроки, що допоможуть зупинити новий спалах коронавірусу, та затвердив низку нових обмежень, що набувають чинності негайно: клуби, бари, культурні шоу та тренажерні зали припинять роботу, а відвідування синагог обмежуватимуться 19 людьми", - йдеться у повідомленні.
Ресторанам відтепер дозволено мати щонайбільше 20 відвідувачів всередині закладів та до 30 на відкритих майданчиках.
Голова Ради національної безпеки Ізраїлю Меїр Бен-Шабат заявив, що Ізраїль знаходиться "в одному кроці від повного закриття всього".
Напередодні посилити карантин в Ізраїлі закликав голова уряду країни Біньямін Нетаньягу.
"Чума поширюється - це очевидно, як денне світло. Кількість хворих різько зростає з кожним днем, разом з числом важко хворих", - зазначив Нетаньягу.
Як повідомлялося, станом на ранок 6 липня у світі зареєстрували 11 559 213 випадків COVID-19. Одужали 6 535 902 особи та 536 786 померли.
В Ізраїлі на сьогодні зафіксовано 30 162 підтверджених випадки COVID-19, 332 летальні випадки унаслідок недуги та 17 974 випадків одужання.
Фото: OLIVIER FITOUSSI/FLASH90