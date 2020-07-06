Ізраїль посилює карантин

В Ізраїлі на тлі другої хвилі коронавірусної інфекції запроваджують додаткові обмежувальні заходи.

Про це заявив прем'єр-міністр країни Беньямін Нетаньягу, повідомляє АР.

"Ми в центрі поновленої атаки коронавірусу. Це дуже сильний спалах, який збільшується і поширюється по всьому світу і тут", - заявив прем'єр-міністр, підкресливши: "Ми перебуваємо в надзвичайному стані".

За словами глави ізраїльського уряду, через другу хвилю COVID-19 в Ізраїлі мають бути запроваджені додаткові обмежувальні заходи, щоб не дати вірусу поширитися ще сильніше.

Останні кілька днів кількість нових випадків в день в Ізраїлі коливається у межах тисячі, що перевищує пікові показники захворюваності під час першої хвилі.

У неділю парламентський комітет з коронавірусу проголосував за запровадження нових обмежень, що обмежують збори в барах, синагогах та залах засідань до 50 осіб.

Введення інших обмежень очікуються найближчими днями.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 6 червня у світі зареєстровано 11 559 213 випадків COVID-19, з них одужали 6 535 902 людини і 536 786 загинули.

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