На Буковині нових заражень COVID-19 в чотири рази більше, ніж одужань

22 серпня в Чернівецькій області зафіксували 213 нових випадків зараження коронавірусом. Одужали цього дня 46 пацієнтів.

Як передає Укрінформ, про це написав глава Чернівецької ОДА Сергій Осачук у Facebook.

""Червона" зона – це візуалізація небезпеки, яку ми не можемо осягнути іншими чуттями. Можна провести аналогію зі світлофором, який запрограмовано на зміну кольорів – після червоного обов’язково вмикається жовтий і зелений. Тож як тільки показники перестануть бути критичними, то і світлофор показуватиме, що рухатися безпечно. Якщо ми не врахуємо сигналів, то можуть траплятися зіткнення, аварії у вигляді людських жертв", - написав він.

Нагадаємо: раніше Осадчук повідомив, що "деякі госпітальні бази завантажені вже на 70%, 80% і навіть 100%", а кількість місць у реанімаціях обмежена.