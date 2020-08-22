МОЗ оновило перелік країн "зеленої" і "червоної" зон

Міністерство охорони здоров'я оновило перелік країн, які за кількістю активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення віднесені до "зеленої" та "червоної" зон.

Інформація щодо кількості активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення станом на 22 серпня 2020 року доступна на сайті міністерства.

Так, згідно з оприлюдненими даними, в Україні фіксується 54,9 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення. Таким чином Україна віднесена до країн "зеленої" зони.

Водночас у списку країн "червоної" зони перебуває Іспанія, в якій зафіксовано 138,7 активних випадків COVID-19 на 100 тис. населення, Ізраїль - 230,6, Чорногорія - 112,6.

В "зеленій зоні" - популярні туристичні напрямки - Туреччина, Єгипет, Болгарія, а також Чехія, Греція, Австрія, Португалія, Польща, Кіпр, Хорватія, Італія, Швейцарія, Таїланд, Словенія, Словаччина, Угорщина, Грузія.

Для осіб, які прибувають з країн "червоної" зони, обов'язкова 14-денна обсервація або самоізоляція та реєстрація в додатку "Дій вдома".

За бажанням, особа може припинити режим самоізоляції, зробивши ПЛР-тест на виявлення COVID-19 та отримавши негативний результат.

Перелік лабораторій, що мають право передавати результати тестування на COVID-19 методом ПЛР для припинення самоізоляції через додаток «Дій вдома», доступний на сайті Центру громадського здоров'я.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів встановив показник 55 хворих на COVID-19 на 100 тис. населення, за яким визначаються країни "червоної" та "зеленої" зон.

За добу в Україні лабораторно підтвердили 2 328 нових випадків COVID-19, загалом з початку епідемії - 102 971 випадків.