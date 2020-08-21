До “червоної” зони додали 14 адміністративних одиниць, до “помаранчевої” - 75

Нове епідемічне зонування регіонів України почне діяти з 00 годин 00 хвилин 24 серпня. Через зростання рівня захворюваності розширили "червону", "помаранчкву" і "жовту" карантинні зони.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Згідно з умовами адаптивного карантину, раз на тиждень проводиться засідання, на якому встановлюються відповідні рівні епідемічної небезпеки. Ми визначили, що для максимальної зручності воно проводиться в четвер увечері, запроваджено нове зонування буде з понеділка, 24 серпня, з нуля годин", - сказав Степанов.

Він зазначив, що 14 регіонів перевищили кількість випадків захворювання на коронавірус на 100 тис. населення за останні 2 тижні. Тож на засіданні було внесено 14 адміністративно-територіальних одиниць до "червоного" рівня епідеміологічної небезпеки, 75 - до "помаранчевого" рівня і 106 - до "жовтого" рівня епідемічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні у четвер розширила перелік міст і районів, які віднесено до "червоної" карантинної зони. Зокрема, до неї віднесено: місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївку Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський райони Чернівецької області.

В Україні станом на 21 серпня лабораторно підтвердили 100 643 випадки COVID-19, із них за добу – 2106.