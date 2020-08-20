Транспорт, школи і кафе: що саме і в яких карантинних зонах заборонено

На територіях, які потрапляють у червону зону за рівнем епідеміологічної небезпеки, забороняється робота громадського транспорту, закладів освіти, діяльність ТРЦ, кафе та ресторанів.

Про це на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“На "червоній" території забороняється робота громадського транспорту, закриваються заклади освіти, в тому числі дошкільні та школи. Дозволяється тільки висадка пасажирів з транспорту, який курсує транзитом, і з міжобласного транспорту висадка дозволена”, - наголосив Ляшко.

За його словами, у помаранчевій зоні забороняється діяльність закладів розміщення (це хостели, туристичні бази тощо), окрім готелів; діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час; планові госпіталізації в лікарнях; робота спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури; прийом нових змін в дитячі табори. При цьому є обмеження для масових заходів: 1 людина на 20 квадратних метрів та участь не більш як 100 людей.

У жовтій зоні не можна відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризового втручання, розповів Ляшко.

У зеленій зоні, нагадав головний держсанлікар, діють такі обмеження: перебування у громадських будівлях - лише в масках або респіраторах; проведення масових заходів з розрахунку не більше 1 людини на 5 квадратних метрів; кінотеатри можуть працювати із заповненістю на 50%; перевезення пасажирів у громадському транспорті здійснюється тільки на сидячих місцях.

Як наголосив Ляшко, віднесення регіону або міста до будь-якої із зон відбувається на основі 4 показників: середньої кількості тестувань протягом останніх семи днів (не менш 24 на 100 тисяч населення); коефіцієнту зайнятості ліжок (не більше 50% ліжко-місць); коефіцієнту виявлення випадків (не більше 11%) та показника зростання кількості випадків (не більш ніж 10%). Якщо впродовж 5 днів у регіоні спостерігатиметься перевищення одного із визначених показників, приймається рішення щодо зміни рівня його епідеміологічної небезпеки.

Як повідомляв Укрінформ, Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій на засіданні у четвер розширила перелік міст і районів, які віднесено до "червоної" карантинної зони. Зокрема, до неї віднесено: місто Коломию, Городенківський, Косівський та Тисменицький райони Івано-Франківської області; місто Самбір Львівської області; місто Біляївку Одеської області; міста Дубно та Острог, Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області; місто Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.