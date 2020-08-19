У Києві та шести регіонах вводять нові лікарні для хворих на COVID-19 - Ляшко

У місті Києві та шести областях України вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров'я, які прийматимуть хворих на COVID-19.

Про це сказав заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу за результатами засідання Державної комісії ТЕБ та НС, передає кореспондент Укрінформу.

"Ми побачили значне збільшення завантаженості ліжок в шести регіонах нашої країни. Тому вчора було пропрацьовано з кожним департаментом охорони здоров'я, і також додатково вводяться нові лікарні до переліку закладів охорони здоров'я, у яких буде здійснюватися госпіталізація хворих на коронавірус. Зокрема це місто Київ, Вінницька, Волинська, Закарпатська, Івано-Франківська, Тернопільська, а також Рівненська області. Саме в цих областях будуть введені додаткові лікарні до переліку лікарень, які надають допомогу хворим на коронавірус, і будуть розгорнуті додаткові ліжка", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що також НСЗУ буде заключати додаткові контракти саме з цими лікарнями, для того, щоб всі пацієнти отримали медичну допомогу, а лікарні мали кошти на оплату праці медичних працівників. А також для закупівлі необхідних медикаментів та реагентів.

Як повідомлялося, в Україні станом на 19 серпня лабораторно підтвердили 96 403 випадки COVID-19, із них за добу – 1 967.

За добу найбільше нових випадків коронавірусу виявили у Харківській області – 247, Києві – 215, Львівській області – 188, Івано-Франківській – 163, у Рівненській та Одеській областях – 125 та 123 випадки відповідно.