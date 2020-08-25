На Прикарпатті розгортають 4 лікарні другої "хвилі"

На Прикарпатті чотири медичні заклади другої лінії готуються приймати хворих на COVID-19. В області додатково розгортають близько пів тисячі додаткових ліжок.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це повідомила перший заступник голови Івано-Франківської ОДА Марія Савка на щотижневій нараді в облдержадміністрації.

«Головне сьогодні для нас - розгорнути додаткові ліжка. В нас були визначені 13 медзакладів першої лінії, де є 1256 ліжок (для хворих з підозрою на коронавірус – ред.). В цих закладах ми додатково розгорнули вже 200 ліжок. Крім того, ми звернулись до Максима Степанова, щоб п’ять наших закладів другої лінії були додатково включені для лікування хворих на COVID-19. По 4-х з них, а саме Тлумацькій, Снятинській, Коломийській інфекційній та Богородчанській, ми отримали позитивну відповідь. Очікуємо, що вони якнайшвидше підпишуть контракти з НСЗУ і розпочнуть приймати хворих. Це дасть нам змогу розгорнути додатково ще 275 ліжок. Тобто, пів тисячі ліжок ми зможемо додатково розгорнути для хворих на COVID-19», - повідомила Савка.

За її словами, в Івано-Франківській області ситуація з захворюванням на коронавірусну інфекцію є складною. За останню добу зареєстровано 179 нових випадків, з них 4 - летальні. Окрім того, що в медзакладах області необхідно розгорнути додаткові ліжка, додала Савка, влада працює над тим, аби збільшити кількість тестування людей та посилити їх інформування про необхідність дотримання карантинних заходів.

Як повідомляло агентство, на Прикарпатті з 24 серпня до «червоного» рівня епідеміологічної небезпеки увійшли 14 адміністративних одиниць. На Прикарпатті – Косівський, Городенківський, Тисменицький райони та місто Коломия.

Станом на 25 серпня на Прикарпатті зафіксовані 8154 випадки захворювання на COVID-19.

В Україні за останню добу коронавірусну інфекцію підтвердили у 1658 випадках. Загалом лабораторно підтверджені 108 415 випадків захворювання на COVID-19, з них 2 318 - летальні, 52 870 пацієнтів одужали.