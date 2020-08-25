Навчання на карантині: МОЗ оновило рекомендації для шкіл

Міністерство охорони здоров'я оновило рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів у закладах освіти в період карантину у зв'язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми детально відпрацьовували ці правила з Міністерством освіти, міжнародними експертами, вносили зміни. Було оновлено рекомендації ВООЗ... тож ми внесли певні зміни до наших протиепідемічних заходів", - сказав Степанов.

Він зазначив, що для учнів 1-4 класів пересування приміщенням закладу освіти дозволятиметься без використання маски або респіратора. У регіонах помаранчевого рівня епідемічної небезпеки педагогам у процесі викладання навчальної дисципліни буде рекомендовано використовувати захисні щитки, а в зеленій чи жовтій зоні потрібно просто дотримуватися відповідної дистанції.

Також, згідно з рекомендаціями, допуск учителів на роботу має бути тільки після проведення термометрії.

За словами Степанова, у разі підтвердження коронавірусу у когось з учнів, весь клас має піти на самоізоляцію.

Очільник МОЗ додав, що дозатори та антисептики повинні знаходитися тільки на вході в начальний заклад. А надалі після кожного уроку дітям рекомендується мити руки.

Оновлені рекомендації будуть викладені на сайті МОЗ.

Як повідомлялося, в Україні станом на 25 серпня лабораторно підтверджено 108 415 випадків COVID-19, з них за добу – 1 658.