За час карантину поліція склала понад 21 тисячу протоколів про його порушення

Від часу запровадження в Україні карантинних обмежень правоохоронці склали 21 628 адміністративних протоколів щодо порушень встановлених заходів.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Нацполіція.

“Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Найбільше порушень виявлено в Дніпропетровській області, місті Києві, а також у Харківській, Львівській та Одеській областях”, - ідеться в дописі.

Зазначається, що на порушення карантинних вимог, які визначені постановою Кабінету Міністрів, усі підрозділи поліції реагують у межах своїх повноважень.

За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, при проведенні епідеміологічних заходів та забезпеченні правопорядку правоохоронці націлені на профілактичну роботу.

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«Ми сподіваємося на розуміння громадян щодо необхідності дотримання обмежувальних умов карантину. Якщо особа вперше порушує протиепідемічні заходи й одразу усуває недоліки, то, відповідно, з нею поліцейські проводять профілактичну бесіду і не складають адміністративні протоколи. Проте у нас є багато фактів систематичного порушення суб’єктами господарювання та керівниками комунальних підприємств. У таких випадках поліцейські реагують відповідно – складають адміністративні протоколи», - розповів Фацевич.

Він також нагадав, що підрозділи Національної поліції несуть службу в посиленому режимі з березня, від початку карантину.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинився метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, наземний транспорт у містах, припинилося міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. З 22 травня в Україні запровадили адаптивний карантин на місяць. 22 червня уряд продовжив його до 31 липня, а 22 липня - до 31 серпня.