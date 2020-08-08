За час карантину поліція склала понад 21 тисячу протоколів про його порушення
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуку повідомляє Нацполіція.
“Загалом із початку введення карантину поліцейські склали 21 628 адміністративних протоколів, пов’язаних з порушенням карантинних заходів. Найбільше порушень виявлено в Дніпропетровській області, місті Києві, а також у Харківській, Львівській та Одеській областях”, - ідеться в дописі.
Зазначається, що на порушення карантинних вимог, які визначені постановою Кабінету Міністрів, усі підрозділи поліції реагують у межах своїх повноважень.
За словами заступника голови Національної поліції Олександра Фацевича, при проведенні епідеміологічних заходів та забезпеченні правопорядку правоохоронці націлені на профілактичну роботу.
«Ми сподіваємося на розуміння громадян щодо необхідності дотримання обмежувальних умов карантину. Якщо особа вперше порушує протиепідемічні заходи й одразу усуває недоліки, то, відповідно, з нею поліцейські проводять профілактичну бесіду і не складають адміністративні протоколи. Проте у нас є багато фактів систематичного порушення суб’єктами господарювання та керівниками комунальних підприємств. У таких випадках поліцейські реагують відповідно – складають адміністративні протоколи», - розповів Фацевич.
Він також нагадав, що підрозділи Національної поліції несуть службу в посиленому режимі з березня, від початку карантину.
Як повідомляв Укрінформ, Кабінет Міністрів з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.
Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинився метрополітен у Києві, Харкові та Дніпрі, наземний транспорт у містах, припинилося міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.
З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.
У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. З 22 травня в Україні запровадили адаптивний карантин на місяць. 22 червня уряд продовжив його до 31 липня, а 22 липня - до 31 серпня.