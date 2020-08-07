У Києві за порушення карантину закрили вісім нічних клубів та розважальних закладів

У Києві за минулий місяць перевірили понад 2,5 тис. ресторанів, нічних клубів та кафе та склали понад 550 протоколів про порушення карантину.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко.

"Тільки за минулий тиждень представники Держпродспоживслужби і Муніципальної охорони спільно з поліцією перевірили понад 570 ресторанів, кафе, магазинів та ринків нашого міста. Склали 103 протоколи про порушення", - сказав Кличко.

За його словами, загалом за минулий місяць здійснено понад 2,5 тис. перевірок і складено понад 550 протоколів.

Також у Києві закрили за порушення правил обмежень 8 нічних клубів та розважальних закладів.

Як повідомляв Укрінформ, у Києві за минулу добу, 6 серпня, виявили 186 хворих з коронавірусом.