Штрафи за порушення карантину: влада Луцька обіцяє бізнесу юридичну допомогу

У Луцьку, як і в Тернополі, міська влада пообіцяла юридичну допомогу підприємцям, щодо яких складуть протоколи про порушення карантину.

Як повідомляє Укрінформ, про це радник т.в.о. міського голови Ігор Поліщук написав у Фейсбук, назвавши віднесення міста до "червоної" зони безпідставним.

"Усім підприємцям, підприємствам, установам та організаціям, щодо яких буде складено протокол про порушення правил карантину у зв'язку з безпідставним внесенням нашого міста до "червоної" зони, буде надано повний спектр юридичних послуг із захисту в суді та оскарження вказаних протоколів", - заявив Поліщук.

Для отримання допомоги пропонують звертатися в Управління розвитку підприємництва та реклами Луцької міської ради.

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Як повідомляв Укрінформ, 31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановила нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19. До "червоної" зони віднесено міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

Тернопільська влада пообіцяла підприємцям, яким виписуватимуть штрафи за роботу під час встановлених урядом посилених карантинних обмежень, юридичну допомогу у скасуванні санкцій.