Влада Тернополя обіцяє підтримку підприємцям, які працюватимуть попри посилення карантину

Тернопільським підприємцям, яким виписуватимуть штрафи за роботу попри встановлені урядом посилені карантинні заборони, міська влада надасть юридичну допомогу у скасуванні санкцій.

Про це міський голова Тернополя Сергій Надал заявив на позачерговій сесії міськради, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"У нас вже є домовленість з громадською організацією підприємців, з юристами, з адвокатами. На кожен складений протокол поліції ми забезпечимо юридичний супровід для скасування його в судах. Я закликаю всіх підприємців, щодо яких складені протоколи, звертатися до Тернопільської міської ради. У нас буде діяти постійний пункт допомоги на першому поверсі, ми допоможемо вам писати позови до суду на скасування цих протоколів, недопущення притягання до відповідальності", - зазначив Надал.

Серед ухвалених сесією рішень є рекомендація суб’єктам господарської діяльності на період встановленого карантину керуватися постановами місцевої комісії з питань ТЕБ та НС. До органів же Національної поліції депутати звернулися із закликом утриматися від дій щодо притягнення до відповідальності суб’єктів господарювання, які діятимуть відповідно до даного рішення.

Раніше Тернопільська міська рада на позачерговій сесії прийняла рішення про визнання Постанови уряду про посилення карантину таким, що суперечить Конституції. Від міністра охорони здоров'я чекають виключення Тернополя з "червоної" зони, а від міністра інфраструктури - відновлення залізничного сполучення. За проєкт цього рішення проголосували 34 з 35 присутніх депутатів, повідомляє Укрінформ.

"Визнати, що рішення Державної комісії ТЕБ та НС та Постанова Кабінету Міністрів України від 22.07.2020 р. №641 «Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», є такими, що не ґрунтуються на нормах Конституції України, а саме: статей 24, 33, 39, 42, 49, 64", - йдеться у рішенні сесії.

Серед інших пунктів документа - "Звернутись до міністра охорони здоров'я України М. Степанова щодо виключення м. Тернополя із зони «червоного» рівня епідемічної небезпеки поширення COVID-19" і "Звернутись до міністра інфраструктури України В.Криклія щодо недопущення скасування зупинки поїздів далекого сполучення в м. Тернополі".

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Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

У Тернополі міська влада вирішила з 3 серпня не посилювати карантин попри рішення державної комісії ТЕБ та НС зарахувати місто до червоного рівня епідемічної ситуації.