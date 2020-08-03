Укрзалізниця скасовує зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі

АТ "Укрзалізниця" з 3 серпня скасовує зупинки низки поїздів у Луцьку та Тернополі через посилення карантинних заходів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства інфраструктури.

"Укрзалізниця, на виконання норм постанови Кабінету міністрів України №641 та рішень обласних регіональних комісій з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, з 3 серпня тимчасово скасовує зупинку низки поїздів далекого сполучення у Луцьку та Тернополі у зв’язку з посиленням карантинних заходів, спричинених пандемією коронавірусу", - йдеться у повідомленні.

Так, вказане обмеження діятиме для поїздів: №41/42 сполученням Дніпро-Трускавець, №98/97 Ковель-Київ, №88/87 Ковель-Новоолексіївка, №12/11 Одеса-Львів, №81/82 Київ-Ужгород, №49/50 Київ-Трускавець, №136/135 Чернівці-Одеса, №108/107 Одеса-Ужгород, №110/109 Львів-Херсон, №86/85 Львів-Новоолексіївка, №715/716 Київ-Львів.

Зупинку по вказаних станціях Укрзалізниця відновить після отримання рішень регіональних комісій про послаблення карантинних заходів у Луцьку та Тернополі.

Пасажирам вказаних поїздів, які планували слідувати у/з Луцька та Тернополя буде запропоновано повернення повної вартості квитків.

У Міністерстві інфраструктури нагадують, що рішення щодо відкриття або обмеження пасажирського сполучення приймаються комісіями з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій обласних адміністрацій, після чого відповідні пропозиції надаються Укрзалізниці.

Усі пасажирські поїзди проходять посилену дезінфекційну обробку перед та після рейсу. Поїзні бригади забезпечені засобами індивідуального захисту, пройшли відповідні інструктажі та медогляд.

Під час перебування на об’єктах інфраструктури, посадки в поїзд та безпосередньо в рухомому складі необхідно обов`язково одягнути захисну маску чи респіратор, користуватися іншими засобами індивідуального захисту, а також суворо дотримуватися усіх рекомендацій МОЗ для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня 2020 року запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне й авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного.

У травні розпочалося поступове зняття карантинних обмежень. З 22 травня в Україні запровадили адаптивний карантин і він триватиме до 31 серпня.

Адаптивний карантин - це період, під час якого знімається більшість обмежень, але в областях з високим рівнем захворюваності залишається карантин або вводяться жорсткі протиепідеміологічні заходи. В Україні є області з вищим рівнем захворюваності на коронавірус, ніж в інших регіонах. Тому карантин не послаблюють всюди однаково.

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Регіональні комісії ТЕБ і НС можуть локально посилювати протиепідемічні обмеження у разі виявлення спалахів захворювання або ж послаблювати їх, якщо це не суперечить встановленим обмеженням на загальнонаціональному рівні.

31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.