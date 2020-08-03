Перетинати межу між червоною та іншими зонами можна лише автівкою — МОЗ

Через обмеження в “червоних” зонах роботи громадського транспорту перетинати межу між “червоною” та іншим зонами можна на авто, в якому не більш як 5 осіб.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

“На території, яка віднесена до червоного рівня небезпеки, припиняється робота громадського транспорту. Тобто, перетин межі можливий виключно на власному автомобільному транспорті, якщо у ньому не більше 5 осіб, за винятком дітей до 14 років. Якщо діти до 14 років, то кількість пасажирів у цьому автомобільному транспорті може бути більша”, - зазначив Степанов.

За його словами, при перетині меж різних карантинних зон потреби здавати тест на визначення коронавірусу немає.

Міністр уточнив, що встановлення рівня епідеміологічної небезпеки (так звана червона, помаранчева, жовта та зелена зони) у компетенції Центральної комісії ТЕБ та НС. Місцева влада не може ухвалювати рішення щодо пом’якшення карантинних обмежень “Органи місцевої влади можуть тільки посилювати ті чи інші епідеміологічні обмеження, але не пом’якшувати. Ще раз хочу наголосити, що умови адаптивного карантину діють - це максимальний баланс між роботою і безпекою в країні. Ми вже не встановлюємо на території всієї області (карантин — ред.), а визначаємо чітко - або це місто, або це район, де може бути складніша ситуація. Ми максимально інформуємо через сайт МОЗ, показуємо, які саме цифри, з погіршенням яких показників, коли рекомендуємо встановлення того чи іншого рівня небезпеки. Тут нема жодної політики, суб’єктивного бачення. Є суто цифри, рівень небезпеки”, - додав Степанов.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів постановою № 641 від 22 липня 2020 року встановив 4 рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19 - “зелений", “жовтий”, “помаранчевий” та “червоний”.

Рівень епідемічної небезпеки встановлюється за результатом оцінки епідемічних показників та визначається рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Регіоном зі значним поширенням COVID-19 вважається регіон, в якому наявна хоча б одна з таких ознак: завантаженість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить понад 50%; середня кількість тестувань методом полімеразної ланцюгової реакції та імуноферментного аналізу становить менше ніж 24 тестування на 100 тис. населення протягом останніх семи днів; коефіцієнт виявлення випадків інфікування COVID-19 становить понад 11%; показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 становить більш як 10%.

Показник динаміки зростання випадків інфікування COVID-19 застосовується у разі реєстрації більш як вісім випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

31 липня Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій віднесла до "червоної" зони міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

До "помаранчевого" рівня віднесені міста Івано-Франківськ, Львів, Бережани Тернопільської області, Луцький та Любешівський райони Волинської області, Тисьменицький район Івано-Франківської області, Миколаївський, Перемишльський та Пустомитівський райони Львівської області, Бучацький район Тернопільської області.

До "жовтого" рівня віднесено міста Вінниця та Могилів-Подільський, Вінницький, Калинівський, Крижопільський, Немирівський та Тульчинський райони Вінницької області, місто Нововолинськ, Горохівський, Ківерцівський, Локачинський, Маневицький та Турійський райони Волинської області, міста Житомир, Бердичів, Малин та Новоград-Волинський, Любарський, Пулинський, Романівський та Черняхівський райони Житомирської області, міста Берегове, Мукачево, Ужгород, Хуст, Чоп, Берегівський, Великоберезнянський, Виноградівський, Воловецький, Іршавський, Міжгірський, Мукачівський, Перечинський, Рахівський, Свалявський, Тячівський, Ужгородський та Хустський райони Закарпатської області, місто Яремче, Богородчанський, Городенівський, Косівський та Надвірнянський райони Івано-Франківської області, Жовківський, Яворівський та Кам'янка-Бузький райони Львівської області, Бережанський, Гусятинський, Козівський, Лановецький та Чортківський райони Тернопільської області, Глибоцький, Путильський, Сокирянський, Сторожинецький та Хотинський райони Чернівецької області.