Степанов запевняє: За віднесенням певних територій до "червоної" зони не стоїть політика

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заперечує політичну складову в рішеннях щодо віднесення до «червоної» карантинної зони певних територій.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це на брифінгу сказав урядовець.

"За кожними діями, які робить Міністерство охорони здоров'я щодо рекомендацій встановлення тих чи інших обмежень на тій чи іншій території, стоять суто цифри, більше нічого не стоїть. Для того, щоб ми могли дійсно контролювати рівень захворюваність і могли вчасно надавати медичну допомогу. Не стоїть жодної політики, уподобань щодо того чи іншого регіону. Прошу вас з розумінням до цього поставитися”, - сказав Степанов.

Він додав, що в Україні вже п’ятий день поспіль фіксується високий — понад 1000 на добу — приріст хворих на COVID-19.

Він нагадав, що згідно з постановою уряду від 22 липня № 641, яка набула чинності з 1 серпня, в залежності від рівня захворюваності на COVID-19 в кожному регіоні встановлюється свій рівень карантинних обмежень, так звані зелена, жовта, помаранчева та червона зони.

Для визначення, до якої із зон належить той чи інший регіон, застосуються 4 показники: завантаженість в лікарнях не більше 50% ліжко-місць, середня кількість проведених тестів - не менш 24 на 100 тисяч населення, коефіцієнт виявлення випадків інфікування - не більше 11%, показник динаміки зростання випадків інфікування - не більше ніж 10%.

Як повідомляв Укрінформ, 31 липня на черговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій було встановлено нові рівні епідемічної небезпеки поширення COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2З: до "червоного" віднесені міста Луцьк та Тернопіль, Кіцманський район Чернівецької області.

У Тернополі міська влада вирішила з 3 серпня не посилюватиме карантин попри рішення державної комісії ТЕБ та НС зарахувати місто до червоного рівня епідемічної ситуації.

Раніше міська влада Луцька заявила, що не погоджується з тим, що місто віднесено до червоного рівня епідемічної небезпеки щодо коронавірусу і не ухвалюватиме жодних рішень щодо зупинки транспорту або закриття будь-яких закладів.