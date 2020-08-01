Командування ООС заявляє про обов'язкову самоізоляцію для всіх приїжджих з ОРДЛО

Командування ООС підтверджує необхідність проходження самоізоляції громадянами, які прибувають на підконтрольну урядові територію з тимчасово окупованих районів.

Про це у Facebook повідомляє Оперативно-військове управління Східного регіонального управління ДПСУ

«Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 року № 641 про продовження з 1 по 31 серпня карантинних обмежень на території України Командувачем операції об’єднаних сил уточнено порядок пропуску осіб та транспортних засобів через лінію розмежування», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що громадяни, які прямують з тимчасово окупованої території, будуть проходити безконтактний температурний скринінг тіла та опитування на предмет контактування з хворими на COVID-19. При цьому має бути забезпечено масковий режим та дотримання соціальної дистанції.

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Усіх громадян України (крім тих, хто прибуває для участі в ЗНО) пропускатимуть лише за умови згоди на проходження самоізоляції, з використанням єдиного електронного сервісу «Дій вдома», або обсервації.

Як повідомлялося, станом на 31 липня в Україні лабораторно підтверджені 69 884 випадки COVID-19, у тому числі 1090 за останню добу.

Фото: ДПСУ