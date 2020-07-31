Нові пункти пропуску у Щасті та Золотому планують відкрити до кінця осені

Додаткові контрольно пропускні пункти на лінії розмежування в населених пунктах Щастя та Золоте планується відкрити протягом чотирьох місяців.

Як передає Укрінформ, про це у відео на сторінці Facebook повідомив представник Луганської ВЦА Дмитро Лугін.

«Робочі групи оглянули місця, визначені під час чергового засідання Мінської групи для відкриття додаткових КПВВ, а саме – місце розташування майбутнього КПВВ в місті Щастя та КПВВ Золоте. Було визначено перелік проблемних питань, які потрібно вирішити протягом найближчого часу. Намічена дорожня карта щодо дій органів державної влади, підрозділів ЗСУ та правоохоронних органів у вирішенні зазначеного питання», - зазначив Лугін.

За інформацією т.в.о. заступника командувача ОС Мар’яна Волощука, робоча група спільно з представниками Луганської ОДА вже оглянула місце розташування майбутніх КПВВ та визначила перелік найнеобхідніших першочергових заходів для своєчасного виконання поставлених завдань.

Фото: ДПСУ